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Deniz ve Dallas

Küçük yaşta ilgi duyduğu binicilik sporuna adeta gönül veren 2005 doğumlu Deniz Uysal, günün büyük bölümünü atı Dallas ile geçiriyor

27 Nisan 2021 Salı 20:30
Deniz ve Dallas
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Binicilik sporu ile uğraşan Deniz Uysal, küçük yaştan beri binicilik sporuna ilgi duyduğunu belirtirken, video izlemesi yanında annesinin kendisini çiftliğe götürmesi sonrasında, binicilik sporundan kopamaz hale geldi.

Deniz Uysal, 28 Şubat 2005 doğumlu pırıl pırıl genç bir isim. Lefkoşa Türk Lisesi öğrencisi olan Deniz Uysal ile geçtiğimiz günlerde keyifli ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir yıldır bu spor dalı ile uğraşan Deniz’in Dallas adında atı olduğunu belirtirken, her gün çiftliğe gelip atı ile ilgilendiğini söyledi. Sabah çiftliğe gelip 5-6 saat atı Dallas ile uğraştığını ifade eden Deniz Uysal, mutluluk-tehlike-heyecan üçlüsünü burada yaşadığını söylüyor.

Annemin katkısı büyük

Deniz Uysal, annesi Sevgi Uysal’ın biniciliğe başlangıcında en büyük etkeni olduğunu ifade ederken, annesinin Türkiye’de atı olduğunu bunun yanında ise çiftliğe gitme konusunda annesinin kendisine öncü olduğunu söylüyor. Küçük yaştan beri binicilik sporuna ilgisi olduğunu belirten Deniz Uysal, binicilik sporunda daha 1 yıllık olduğunu katedecek yolu olduğunu söylüyor. Dallas isminde atı olduğunu ve atı ile zaman geçirmenin inanılmaz bir duygu olduğunu ifade eden genç binici Deniz Uysal, hergün atı ile ilgilendiğini 5-6 saatini atı Dallas’a ayırdığını söylüyor. Çiftliğe sabah gelip akşam ayrıldığı birçok dönem olduğunu da ifade eden Deniz Uysal, atın iyi bakım istediğini, bakımının zor olduğu için ciddi bir zaman dilimine de ihtiyaç olduğunu ifade etti. Atın farklı bakımları olduğunu 500-700 kilo arasında değişen atın iyi zaman ayrılması durumunda bakım konusunda sıkıntı yaşanılmadığını ifade eden genç binici Deniz Uysal, attan her an düşme riski olduğunu kendisinin de 4 kez attan düştüğünü söylüyor.

Daha fazla ilgi gerek

2005 doğumlu genç binici Deniz Uysal binicilik sporuna ilginin çok olmadığını belirtirken, birçok kişinin bu sporu hobi olarak gördüğünü söylüyor. Biniciliğin gerçek anlamda bir spor dalı olduğunu duyurmanın önemine dikkat çeken genç isim pahalı bir spor olduğunu ise söylemeden geçemiyor. Antrenörü Senem Çetin nezaretinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Deniz Uysal, Senem Çetin’in çok iyi bir antrenör olduğunu yaptığı tüm hatalarda kendisine anında müdahale ettiğini belirtirken, Çetin’in kendisi adına büyük şans olduğunu söylüyor. Örnek aldığı kişinin ise Türkiye’de binicilik dalının en iyi ismi olan Hasan Şentürk olduğunu ifade eden Deniz Uysal, yarışmayı da çok istediğini söylüyor. Binicilik dışında müzik ve kemana ilgi duyduğunu söyleyen genç yetenek Deniz Uysal, hedefinin yurtdışına gidip iyi dereceler elde edeceği yarışmalara katılmak olduğunu ifade ederek sözlerini tamamlıyor.

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