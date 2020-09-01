Deniz Kibar’ın talipleri arttı

Bonservisi Larnaka Gençler Birliği'nde bulunan kanat oyuncusu Deniz Kibar için Göçmenköy ve Çetinkaya devreye girdi.

Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği'nde forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Deniz Kibar için başkent ekipleri harekete geçti. Başarılı futbolcuya transferin hareketli ekibi Göçmenköy ve bu sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Çetinkaya teklif götürdü. Deniz'in karar aşamasında olduğu öğrenilirken, Gençler Birliği'nin oyuncunun kiralık transferinde kolaylık yapacağı bilgisi edinildi.