Denerel, görevinden ayrıldı

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sağlık ekibinde görev yapan Nevzad Denerel sosyal medya hesabından kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Denerel’in paylaşımı şöyle: ''Acısıyla tatlısıyla bir görevi daha tamamlayıp Yeni Malatyaspor Kulüp Doktorluğu görevimden bir süre önce ayrıldım.

Pandeminin de etkisiyle benim ve ailem için çok zor bir sezon oldu. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Yeni Malatyaspor kulübünde bulunmaktan büyük keyif aldım.

Bir yıldan biraz fazla süren bu dönem içerisinde evde olamadığım dönemlerde dimdik duran sevgili eşime Simge Bardak'a minnettarım.

2019-20 sezonu boyunca Yeni Malatyaspor Kulübü çatısı altında birlikte çalıştığım başta Sağlık ekibime olmak üzere aşçısından, çaycısına, malzemecisinden, tercümanına tesisteki tüm çalışma arkadaşlarıma bana gösterdikleri yakınlıktan dolayı tek tek teşekkür ediyorum.

Çalıştığım tüm teknik kadrolar, Kulüp Müdürümüz, Sportif Direktörümüz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Başkanımızada mesleki yönden bana gösterdikleri saygı ve verdikleri değer için de özellikke teşekkür ederim.

2020-2021 sezonunda tüm Yeni Malatyaspor ailesine sağlıklı başarılı bir sezon dilerim. Hakkınızı helal edin. Sağlıcakla Kalın

Önümüzdeki dönem içerisinde KKTC'de hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğim.''