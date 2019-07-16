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Denerel'den Başbakan'a ziyaret

Denerel'den Başbakan'a ziyaret

16 Temmuz 2019 Salı 08:39
Denerel'den Başbakan'a ziyaret

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Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Dr.Nevzad Denerel ve yönetim kurulu üyeleri Dr.Hikmet Yücel, Sertaç Bozatlı, Ahmet Pehlivan ve Emine Ömerağa, geçtiğimiz gün Başbakan Ersin Tatar’a ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta 28 Federasyon temsilcisi ile görüşme gerçekleştiren kurul, bu toplantıdan çıkan sonuçları Başbakan Ersin Tatar’a aktararak önümüzdeki süreçte ülkemizde Doping testlerine başlanabilmesi için Beden Eğitimi ve Spor Yasasının son halinin meclisten ivedilikle onaylanması yönünde destek istedi.

Anahtar Kelimeler:
Nevzat Denerel
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