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Demokrasi şampiyonu Gülenler

Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile Lefkoşa Darts Birliği’nin Barış Manço Parkında organize ettiği Demokrasi Şehitleri 4. Geleneksel Darts Turnuvası 30 dartsçının katılımı ile yapıldı.

Demokrasi şampiyonu Gülenler

Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile Lefkoşa Darts Birliği’nin Barış Manço Parkında organize ettiği Demokrasi Şehitleri 4. Geleneksel Darts Turnuvası 30 dartsçının katılımı ile yapıldı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:22
Demokrasi şampiyonu Gülenler

Gerçekleştirilen 4. Geleneksel Demokrasi Şehitleri turnuvasında şampiyon Ergün Gülenler olurken, 2.Hüseyin Moda, 3.Salım Özeren oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini dernek yönetim kurulu yöneticiler taktim etti. Buna göre 3.’ye ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticisi Ertan İnce verirken, 2.’ye ödülünü yine dernek yönetim kurulu üyesi Ertan İnce verirken, turnuva da şampiyon olan Ergün Gülenler’e ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği başkanı Burhan Erslan verdi.

Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar şöyle:

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En yüksek sayıdan bitiren: Tamer Kaya (154)

En az okta bitiren: Tahir Çaltinoğlu (13 Ok)

En yüksek sayı atan: Faik Amcaoğlu ( 180 – 1 Adet)

En iyi hakem: Emre Köse

Anahtar Kelimeler:
Demokrasi Şehitleri Yaşatma DerneğiLefkoşa Darts BirliğiDemokrasi Şehitleri 4. Geleneksel Darts Turnuvası
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