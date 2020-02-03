Demokrasi şampiyonu Gülenler

Gerçekleştirilen 4. Geleneksel Demokrasi Şehitleri turnuvasında şampiyon Ergün Gülenler olurken, 2.Hüseyin Moda, 3.Salım Özeren oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini dernek yönetim kurulu yöneticiler taktim etti. Buna göre 3.’ye ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticisi Ertan İnce verirken, 2.’ye ödülünü yine dernek yönetim kurulu üyesi Ertan İnce verirken, turnuva da şampiyon olan Ergün Gülenler’e ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği başkanı Burhan Erslan verdi.

Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar şöyle:

En yüksek sayıdan bitiren: Tamer Kaya (154)

En az okta bitiren: Tahir Çaltinoğlu (13 Ok)

En yüksek sayı atan: Faik Amcaoğlu ( 180 – 1 Adet)

En iyi hakem: Emre Köse