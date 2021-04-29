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Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz

Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel Mayıs ayında müsabakalara yeniden başlamak niyetinde olduklarını söyledi

29 Nisan 2021 Perşembe 15:21
Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz
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Kickboks sporunda faaliyetler koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı. Şubat ayındaki kapanmanın ardından yeni açılımlarla faaliyetlerine yeniden başlama fırsatı bulan Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, “Bu pandemi tüm dünyayı olduğu gibi sporumuzu ve federasyonumuzu da etkilemiştir.” şeklinde konuştu.  

Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel önceki gün Bayrak Radyo’sunda canlı yayınlanan Spor Dosyası programına katılarak mevcut süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

2021 yılı içerisindeki faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren  Demirel, Kocaeli’nde yapılan profesyonel maçlara iki sporcuyla katıldıklarını, bir birincilik, bir de ikincilik aldıklarını belirtti. 8-11 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Avrupa Kupası’na dört sporcuyla katıldıklarını kaydeden Demirel, burada da bir bronz madalya kazandıklarını aktardı.

Genel kurul gerçekleştirildi

Federasyon olarak 15. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirel, genel kurulda kendisinin yeniden başkan seçildiğini söyledi. 8 Mayıs’ta 60. Renkli Kuşak sınavını  ve 15 Mayıs’ta 1. Muay-Thai Khan sınavını yapmayı planladıklarını belirten Demirel,  diğer planlanan faaliyetleri şu şekilde açıkladı:

“22 Mayıs’ta Kickboks takım semineri, 23 Mayıs’ta ise ligimizin ilk ayağını yapmayı planlıyoruz. Bu konuyla ilgili açılım veya kararı bekliyoruz. Bu olduğu takdirde faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

10 kulüp aktif durumda

Şu an aktif olup federasyona üye 10 kulüp olduğunu söyleyen Demirel, üç yeni kulübün de üye olmak için müracaat aşamasında olduğunu kaydetti. Bir kulübün evraklarını tamamlayarak müracaatını yaptığını, diğer ikisinin de hazırlık yaptığını belirten Demirel, mevcut pandemi sürecinin yine bu noktada bu çalışmaları olumsuz etkilediğine işaret etti. Bünyelerinde üç spor dalı olduğu bilgisini de veren Niyazi Demirel, şunları söyledi:

“Bünyemizde üç spor dalı bulunmaktadır. Kickboks aynı zamanda okul sporları içerisinde de yer almaktadır. Muay-Thai ve MMA(Mixed Martial Arts – Karışık Mücadele Sporu) branşlarımız da vardır. Üç dalda toplam 600 civarında sporcumuz bulunmaktadır. Ancak pandemi bu sezon bu sayıyı olumsuz etkileyecektir. Ancak biz kulüplerimizle beraber sporcu sayımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

Pandemi koşullarında sporcu sayısının artırılmasının zor olduğuna işaret eden Demirel, bununla ilgili şunları söyledi:

“Salon çalışmalarında, antrenmanlara belli sayıda sporcuyu alabiliyorsunuz. Bazı ailelerimiz ve gençlerimiz de bundan etkilenip salona girmek istemiyor. Dolayısıyla, eski duruma dönebilmemiz belli bir zaman alacaktır.”

Salon konusunda destek

10 kulüpten beşinin devlet salonlarında çalıştığını kaydeden Demirel, diğer beş kulübün ise kirasını ödediği salonlarda antrenmanlarını sürdürdüğünü vurguladı. Kira, su ve elektrik ödeyen kulüplerin mevcut süreçte zorlandığına işaret eden Demirel, devletin salon yapma veya imkan sağlama noktasında destek vermesi gerektiğini vurguladı. Mevcut salonların basketbol-voleybol ve hentbol gibi spor dallarına göre yapıldığına dikkat çeken Demirel, bunların dışına kalan salon spor dalları için çok maksatlı salonların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak sıkıntısı

Birçok federasyon gibi kaynak konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Niyazi Demirel, “4. Dilim devlet katkısını alan şanslı federasyonlardanız, ancak, henüz bütçemiz belli değil, bu konuda da sıkıntılarımız vardır.” şeklinde konuştu.

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