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Demir Yumruk’da durmak yok

02 Ekim 2020 Cuma 00:36
Demir Yumruk’da durmak yok
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Beyzade ÜNALMIŞ

Covid -19 sürecini aralıksız çalışmalarla geçiren Metin Turunç, Covid-19 sonrasında yine çalışmalarına salonda bireysel olarak devam ediyor. Kendisine ait olan spor salonunda çalışmalarını sürdüren milli boksör Metin Turunç, Malta ve İngiltere’de önümüzdeki dönem müsabakası olduğunu belirterek, haftanın 6 günü çalıştığını ifade etti. Turunç iyi durumda olduğunu ve Covid-19 sonrasında alınacak karar ve çizilecek yolu beklediğini ifade ederek, bireysel çalışmaları yanında antrenörü ile de haftanın belli günlerinde çalışma yaptığını söyledi. Elbette belirsizliğin kötü olduğunu aktaran Demir yumruk lakaplı Metin Turunç, ancak sürecin belirsiz olmasına rağmen kendisinin çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

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