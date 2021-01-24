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Demir yumruk: ‘Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’

KKTC Spor Tarihinde iz bırakanlar arasında demir yumruk lakabı ile iz bırakan Metin Turunç benim hayatım bokstur başka hiçbir işle işim olmaz dedi.

24 Ocak 2021 Pazar 18:52
Demir yumruk: ‘Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’
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KKTC  Spor Tarihinde  iz bırakanlar arasında demir yumruk lakabı ile iz bırakan Metin Turunç benim hayatım bokstur başka hiçbir işle işim olmaz dedi.

Metin Turunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanlış anlaşılmalara sebep olan bir takım olaylardan ve hakkında konuşulanların asılsız olduğunu söyleyerek bana inanan insanları hiçbir zaman mahçup etmedim ve etmeyeceğim dedi.

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Demir Yumruk Metin Turunç’un paylaşımı şu şekilde:

Benim hayatım bokstur başka da hiçbir yanlış işle işim olmaz.Sevdiğim insanlarıda mahçup edecek hiçbirşey de yapmam.Çoğu yabancı ülkede,KKTC bayrağını dalgalandırdım.Dürüstlüğüm ile de giydiğim tişörtün hakkını verdim vermeyede devam edeceğim

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