Demir yumruk tempoyu artırdı

Nisan ayının sonunda Ukrayna’da ringe çıkacak olan milli boksör Metin Turunç, çift idmanla sürece hazırlanıyor

Sağlık sorunları nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 10 gün ara veren demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, Mart ayının ilk haftası ile birlikte yeniden çalışmalarına başladı.

İki antrenörle çalışıyor

Nisan ayının sonunda Ukrayna’da ringe çıkacak olan Turunç, sabahleyin Rus antrenörü Denis Chekalev, akşamüzeri ise Türk antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Günde iki antrenmanla en iyi performansı alacağız

Rus antrenörü Denis Chekalev Metin Turnç’un performansı ile ilgili yaptığı değerlendirmede uzun süredir ringlerden geri kaldıklarını Nisan ayının sonunda Ukrayna’da yapılacak olan müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Metin’in sağlık sorunları nedeniyle 10 gün idmanlardan geri kaldığını belirten Rus antrenör Denis Chekalev bu açığı kapatmak adına Mart ayından itibaren günde çift idman yaparak çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Sabah 11:00, akşamüzeri ise 16:00’da planladıkları idman programı doğrultusunda 1.5 saatlik bir çalışma planı yaptıklarını dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarına bu dönemde daha fazla önem vereceklerinin altını çizen, Rus antrenör Denis Chekalev, önlerinde kısa bir süre kaldığını ve bu süreyi çok iyi değerlendirip Nisan ayının sonundaki müsabakaya hazırlanacaklarını ifade etti. Müsabakanın Nisan ayının sonunda olacağını hatırlatan Chekalev, tam tarihin ise Mart ayının sonunda netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

Yıltan Zabit’de kafilede

Metin Turunç’un Nisan ayının sonunda Ukrayna’da yapacağı müsabakaya boks federasyonu başkanı Yıltan Zabit’de katılacak. Ülke adına müsabakanın son derece önemli olduğunu belirten milli boksör Metin Turunç, başkan Yıltan Zabit’in her zaman olduğu gibi yine bu müsabakada yanında olacağını söyledi. Ukrayna’da yapılacak olan müsabakanın önemli olduğunu ifade eden Turunç, bu müsabaka sonrasında önlerinde kıtalararası müsabakanın olduğunu belirterek sürece en iyi şekilde hazırlanacağını ifade etti.