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“Demir yumruk” hız kesmiyor

Milli Boksör Metin Turunç antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor

19 Mayıs 2020 Salı 21:33
“Demir yumruk” hız kesmiyor
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Ülkemizi yurt dışında birçok kez başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan ve ülkeye kemerle dönen “demir yumruk” lakaplı Metin Turunç çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Covid-19 nedeniyle uzun süredir adeta kabuğuna çekilen Metin Turunç, bu sürede zamanının büyük bölümünü antrenman yaparak geçirdi. Alınan tedbirleri adeta harfiyen yerine getiren demir yumruk lakaplı Metin Turunç, yaklaşık 2 aydır antrenmanlarını tek başına aralıksız sürdürüyor. Covid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır evde ailesi ile birlikte olduğunu belirten Metin Turunç, kurallara bu süreçte harfiyen uyduğunu ve tedbirli davrandığını belirtti. Boks’un yaşamının bir parçası olduğunu da dile getiren Turunç, bu süre zarfında tek başına sıkı şekilde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Covid-19 sürecini ülke olarak kenetlenerek iyi ve başarılı geçirdiğimizi belirten Metin Turunç tüm islam aleminin de Ramazan bayramını en içten dilekleriyle kutladı.

Anahtar Kelimeler:
Demir YumrukMetin Turunç
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