Demir yumruk durmak bilmiyor

Kendine ait spor salonunda çalışmalarına devam eden Milli boksör Metin Turunç, önünde iki ciddi müsabakanın olduğunu belirterek her gün aralıksız idman programı çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Milli Takım antrenörü Mehmet Paşa ile çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Metin Turunç, Mehmet Paşa ile 3 yıldır birlikte çalıştığını ve tüm müsabakalarda antrenör Mehmet Paşa’nın yanında olduğunu söyledi. Paşa’nın haftada 1 gün kendisi ile olduğunu ve iyi bir süreç geçirdiklerini belirten Milli boksör Metin Turunç antrenörü dışında ise belirlenen günlerde özel çalışmalarına devam ettiğini belirterek, Ocak ve Şubat aylarında planladıkları 2 müsabakanın olduğunu ve iyi sonuçla ayrılmak istedikleri müsabakalar öncesi çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.