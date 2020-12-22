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Demir yumruk ara vermiyor

22 Aralık 2020 Salı 20:41
Demir yumruk ara vermiyor
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Milli boksör Metin Turunç, Rus antrenör Denis Chekalev nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor

KKTC Milli Boksörü demir yumruk lakaplı Metin Turunç çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kendine ait spor salonunda haftanın altı günü Rus antrenörü Denis Chekalev ile devam eden Turunç, kendisini çok iyi hissettiğini belirtirken, tek eksiğinin müsabaka olduğunu söyledi. Haftanın altı gününü çift idmanla geçirdiğini ifade eden Milli boksör Metin Turunç, Covid-19 sebebiyle uzun zamandır müsabaka yapamadığını ancak kendisini her zaman hazırda tutması gerektiğini söyledi.

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Çok iyi bir hava yakaladık

Rus antrenörü Denis Chekalev ile çok iyi hava yakaladığını ve formunu daha yukarıya çektiğini söyleyen Turunç, müsabaka için girişimde bulunduklarını ancak dünyayı saran Covid-19’un tüm yaptıkları girişimlere engel olduğunu söyledi. Yeni yılın bitmesine sayılı günler kala tek temennisinin 2020’de yaşanan talihsiz ve şansızlıkların son bulmasıyla birlikte yeni yılın her şeyden önce tüm İslam alemine sağlık getirmesi olduğunu söyledi.

Efe ve Ahmet de ringde

Geçtiğimiz günkü çalışmada Metin Turunç’a destek amacı ile oğulları Şener Efe ve Ahmet de destek vermek üzere salonda yerini aldı. 14 yaşındaki Şener ve 20 yaşındaki Ahmet’in kendisine hep destek olduğunu ifade eden demir yumruk lakaplı Metin Turunç, kısa süre içinde oğulları hem Ahmet’in hem de Şener’in boksta adından söz ettireceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 22.12.2020 21:46
Anahtar Kelimeler:
Metin TurunçDenis Chekalev
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