Demir yumruk adadan ayrıldı

Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden milli boksöz Metin Turnç şampiyonluk hedefiyle Ukrayna’ya uçtu.

yarın Ukrayna’da boks karşılaşmasına çıkacak olan Demir yumruk lakaplı Milli Boksör Metin Turunç dün sabah adadan ayrıldı. Antrenörü Dindar Gölçek ile sabah adadan ayrılan Turunç, yaptığı açıklamada uzun zamandan sonra müsabakaya çıkacağını bu nedenle çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini, bu hazırlık döneminin karşılığını almak adına Ukraynada’ki müsabakanın çok önemli olduğunu aktaran Metin Turunç, KKTC bayrağını Ukrayna’da dalgalandırmak için sabırsızlandığını söyledi. Metin Tuurnç’un antrenörü Dindar Gölçek ise havalimanında yaptığı açıklamada zorlu pandemi koşullarına rağmen Metin’in çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, zor müsabaka öncesi mental ve fiziksel olarak Turunç’un iyi durumda olduğunu ifade etti.