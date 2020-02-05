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Demir yumruğa Hindistanlı rakip

Ülkemizin milli boksörü demir yumruk lakaplı Metin Turunç 28 Şubat’da İngiltere’de yapacağı müsabakaya aralıksız hazırlanıyor

Demir yumruğa Hindistanlı rakip

Ülkemizin milli boksörü demir yumruk lakaplı Metin Turunç 28 Şubat’da İngiltere’de yapacağı müsabakaya aralıksız hazırlanıyor

05 Şubat 2020 Çarşamba 04:12
Demir yumruğa Hindistanlı rakip

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Kendine ait spor salonunda çalışmalarına devam eden Milli boksör Metin Turunç, önünde ciddi bir müsabakanın olduğunu belirterek her gün aralıksız idman programı çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Milli Takım antrenörü Mehmet Paşa ile çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Metin Turunç, Mehmet Paşa ile 3 yıldır birlikte çalıştığını ve tüm müsabakalarda antrenör Mehmet Paşa’nın yanında olduğunu söyledi. Paşa’nın haftada 1 gün kendisi ile olduğunu ve iyi bir süreç geçirdiklerini belirten Milli boksör Metin Turunç antrenörü dışında ise belirlenen günlerde özel çalışmalarına devam ettiğini belirterek. 28 Şubat’da TJ’s Bar-Grill, Leeds UK’de Hindistanlı 25 yaşındaki rakibi Ranjeet Singh ile zorlu bir müsabakaya çıkacağını aktaran Milli boksör Metin Turunç, rakibinin 3 kez yaptığı profesyonel karşılaşmalardan galip ayrıldığını bu nedenle müsabakanın zorluk derecesinin bilincinde olduğunu söyledi. 28 Şubat’da yapılacak olan müsabaka öncesi 26 Şubat’da Federasyon Başkanı Yıltan Zabit ve Antrenörü Mehmet Paşa ile adadan ayrılacaklarını belirten Metin Turunç, zorluğun bilincinde olduğunu bu nedenle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Metin TurunçKktc Demir Yumruk
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