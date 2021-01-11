Demir ‘’Sporsuz yaşanmaz’’

Yeniboğaziçi’nin eski başkanı İsmail Demir, Dünyanın olduğu gibi ülkemizinde Covit-19 nedeni ile ciddi bir şekilde etkilendiğini ve spor ile sporcularında bu süreçte büyük darbe aldığını söyledi.

Uzun yıllar kulüp başkanlığı ve yöneticilik yapan Yeniboğaziçi’nin eski başkanı İsmail demir, Dünyanın olduğu gibi ülkemizinde Covit-19 nedeni ile ciddi bir şekilde etkilendiğini ve spor ile sporcularında bu süreçte büyük darbe aldığını söyledi. Demir verdiği demeçte, Sporsuz yaşanamayacağını fakat spor Kulüplerinin bu ölü denemi fırsata çevirmesi gerektiğini sözlerine ekledi ve tüm spor camiasına sağlık diledi.