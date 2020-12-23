Değirmenlik’te Ahmet Erbay aday

Mesaryanın yeşil-beyazlı takımı Değirmenlik Kulübü’nün 29 Aralık’ta yapılacak seçimli genel kurulunda Ahmet Erbay aday oldu.

Kulüpte 15 yıldır başkanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Emirali Öztüccar’ın dün akşam gerçekleşen toplantıda aday olmama kararı aldı.

Mevcut yönetimde 1. Başkanvekili görevini yürüten ve camiada futbol oynamış köyün sevilen isimlerinden Ahmet Erbay yapılacak genel kurulda seçime gidecek.

Emirali Öztüccar’ın başkanlık döneminde takım tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etmiş en büyük yatırımı ise alt yapı olmuştu. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Başkan adayı Ahmet Erbay güçlü bir yönetim kurulu listesi açıklayacak.