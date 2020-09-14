Değirmenlik'ten Sertoğlu'na destek

Emirali Öztüccar, Sertoğlu’nun ligleri bir yıl askıya alma düşüncesine olumlu baktığını söyledi

Değirmenlik Spor kulübü başkanı Emirali Öztüccar geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu'nun gerekirse ligleri 1 yıl askıya alırız kararını desteklediklerini belirterek önemli açıklamalar yaptı.

Hassas bir süreçten geçiyoruz

Öztüccar; '' Global olarak zor ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Ülke olarak bu süreç başladığından beri gerek sağlık açısından gerek ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşadığımız ortadadır. Bu ortamda futbolun oynanması demek kulüplerin ekonomik açıdan da ciddi sıkıntılar yaşayacağı anlamına gelir” dedi.

Futbola katkının sağlığa aktarılması daha doğru

Devletten futbola gelecek katkı payının kulüpler yerine sağlığa yatırılmasının şuanki durumda çok doğru bir karar olduğunu kaydeden öztüccar “Kulüplerin gelir kaynağı sponsorlar,bu kaos ortamında bu kriz herkesi etkilerken sponsor bulmak zordur, bir diğer kaynak tombala geceleri bunu da şuan ki ortamda yapmak sağlık açısından doğru değildir” dedi.

Liglerin askıya alınacak olmasını destekliyoruz

“Zaten getirilen yasak vardır. Stada gelen taraftarlarda bir gelir kaynağıdır. Lig başlarsa maçların seyircisiz oynanması da bir diğer gündem maddesidir” diyen Öztüccar “bunları göz önünde bulundurursak biz Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi olarak başkanın ligleri gerekirse 1 yıl askıya alırız kararını sonunda kadar desteklediğimizi belirtmek isteriz'' dedi.