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Değirmenlik'te iki aday

Değirmenlik Spor Kulübü'nde önceki gün sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Başkan Ahmet Erbay’ın kararından vazgeçmediği öğrenildi.

30 Nisan 2021 Cuma 18:58
Değirmenlik'te iki aday
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Kulüp binasında yapılacak toplantıda Erbay yönetime istifasını sunacak. Ahmet Erbay’ın yönetim kurulunda görev alan 2 ismin başkanlığa aday olduğu öğrenildi. Yönetim kurulu üyelerinden Asbaşkanlar Mehmet Tikici ile Recep Güler başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yarın akşam yapılacak toplantıda seçime gidilmeyeceği ve 2 aday arasında yapılacak görüşmenin ardından tek aday ile yola devam edileceği öğrenildi. Asbaşkan Recep Güler’in Başkan olacağı yüksek sesle konuşulurken, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Güler’in aynı yönetimle devam edeceği ve görevi kavuk edeceği belirtildi.

Bu arada eski Başkan Emirali Öztüccar’ın aday olacağı yönünde yapılan konuşmalarda Öztüccar aday olmayacağını net bir dille ifade etti.

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