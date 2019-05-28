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Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü düzenlendi…

Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü düzenlendi…

28 Mayıs 2019 Salı 17:07
Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü düzenlendi…

Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü bugün (28.05.2019), 6 okuldan 75 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 
Değirmenlik İlkokulu’nun kendi katılımıyla da ev sahipliği yaptığı ve büyük bir coşkuyla gerçekleşen şenliğe, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Salih Terzi İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Vadili İlkokulu, Geçitkale ilkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve müdürleri katıldı. 
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, şenlikte yaptığı konuşmasında; düzenlenen voleybol turnuvasında kimin kazandığının önemli olmadığını, tüm çocukların hep birlikte kazandığını kaydetti. Etkinliği düzenleyen öğretmen ve müdürlere çok teşekkür eden Karavezirler, bu tür etkinliklerin devam etmesi için Değirmenlik Belediyesi olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Başkan Ali Karavezirler tüm çocuklara başarılar diledi.  
Bölgemiz okullarından 75 sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleşen şenlikte, kazanıp kaybetmekten ve yarışmaktan çok müzik eşliğinde çocukların eğlenmesi amaçlandı. 

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Parola “Spor, Dostluk ve Kardeşlik”
Değirmenlik İlkokulu Spor Öğretmeni Şevket Şafakoğulları, düzenlenen şenliklerde parolalarının “Spor, Dostluk ve Kardeşlik” olduğunun altını çizerek, şenliğin yarışmaktan ve hırstan uzak, sporu eğlenceli kılarak çocuklara sevdirmeyi dilediklerini kaydetti. 
Şevket Şafakoğulları, farklı okullardan gelen farklı öğrencilerin oluşturduğu karma takımların yaptıkları müsabakalarda dostluğun ve kardeşliğin pekiştirilmesini hedeflediklerini yineledi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği
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