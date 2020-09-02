Değirmenlik 4 koldan transfer yaptı

Erkut MAHSUCU

Yeni sezonda 1. ligde mücadele edecek olan Mesarya’nın yeşil beyazlı takımı Değirmenlik gece operasyonuyla 4 transfer birden yaparak kadrosuna önemli takviye yaptı. Diyalog’un daha önce duyurduğu ve geçmiş sezonda şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Onurhan, bonservisi MTG’de olan defans pozisyonunda görev yapan Umut Göktaş, bonservisi Yonpaş Dumlupınar takımında olan Turgut Kaçar, yine bonservisi Yonpaş Dumlupınar takımında olan ve geçen sezon Hamitköy takımında görev yapan Mustafa Çelik kiralık olarak yeni sezonda Değirmenlik ile anlaştı. Değirmenlik takımında yapılan bu takviyeler sonrası çalışmalar devam ederken yeşil beyazlı takım daha önce de Süleyman Şeb transferini açıklamıştı.