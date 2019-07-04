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Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti

Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:02
Değirmencioğlu, ironmanleri kabul etti

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, İrlanda’da yapılan Ironman şampiyonasına katılan ülkemizden Ares Spor Kulübü ekibini kabul etti.
3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu parkurundan oluşan Ironman şampiyonasının İrlanda ayağına Ares triatloncuları Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan katılmıştı. Kulüp başkanı Ahmet Özsoy da sporcularla birlikte İrlanda’ya gitmişti.
İrlanda’da bu yıl ilk kez yapılan Ironman şampiyonasında çok kötü hava şartları ile mücadele eden sporculardan Cem Dağdelen finişe ulaşmayı başarırken Hüseyin Arhan ise bisiklet parkurunun 150’inci kilometresinde yarışı bırakmak zorunda kalmıştı. Aşırı soğuk, yağmur ve rüzgarın etkisi ile vücudu hipotermiye giren Hüseyin Arhan yarışı bitirememişti.

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Toplam 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun katıldığı ve sporcuların yüzde 20sinin tamamlayamadığı yarışmanın ardından ülkemize gelen heyeti kabulünde konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, kazasız ve sağlıklı bir şekilde ülkemize gelen sporcuları kutladı ve her yarışın bu şekilde meydan okuma olduğunu hatırlatarak “önemli olan bu tip durumlardan ders çıkarmaktır. Bu sebepten ötürü her zaman sporcularımızın daha çok dış temaslara katılmasını destekliyoruz ve katkı koyuyoruz. Ülke sporcularımız her koşulda her şartta sınav vermeli ki gelişimine katkıda bulunsun” dedi.
Değirmencioğlu, zorlu parkurda finişe ulaşan Cem Dağdelen’i kutlayıp, Hüseyin Arhan’a ise en önemli şeyin sağlık olduğunu hatırlattı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Değirmencioğlu diğer tüm sporcular gibi Hüseyin Arhan’ın da yılmadan çalışmalarına devam etmesini isteyerek sözlerini noktaladı.
 

Anahtar Kelimeler:
Cem DağdelenHüseyin ArhanKktc Ironman
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