Davutoğlu tek aday

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 9’uncu Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek.

KKDF Lokali’nde saat 19.00’da başlayacak olağan genel kurulda, faaliyet ve mali raporların görülmesinin yanında başkanlık seçimi yapılacak.

Altı yıldır başkanlık görevinde bulunan Gürtap Davutoğlu, olağan genel kurula tek aday olarak girecek.

İki yıl daha başkanlık görevi için üyelerden onay alacak olan Gürtap Davutoğlu, dartsı daha da ileriye taşımak için yeniden aday olduğunu söyledi.

Altı yıl önce göreve geldiklerini hatırlatan Davutoğlu, darts sporunu kurumsal yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Önümüzdeki ay ülkemizde yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Uluslararası Darts Şampiyonası’na da değinen Davutoğlu, “Ekim ayında çok büyük bir organizasyona imza atacağız. Dünyanın her yerinden sporcular Kaya Artemis’te yapılacak olan şampiyonaya katılmak için rezervasyon yaptırdı. Bu şampiyona özelde darts sporu genelde ülkemiz için çok önemlidir. Bu bilinçle hazırlanıyoruz” dedi.

KKDF 9’uncu Olağan Genel Kurul gündemi şöyle:

1.Açılış

2.Divan Kurulunun Oluşumu

3.Faaliyet ve Mali Raporların Okunup Aklanması

4.Başkanlık Seçimi

5.Dilek ve Temenniler

6.Kapanış