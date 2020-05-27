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Davutoğlu: Sıkıntılarımız var

Kalan sekiz maçlık süreci iyi geçirmek istediklerini belirten Davutoğlu, takımına güveniyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:45
Davutoğlu: Sıkıntılarımız var
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Batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nda kalan 8 maç adına hazırlıklar devam ederken, Teknik Direktör Gökmen Davutoğlu, süreçle ilgili olarak açıklamada bulundu. Başlangıç döneminin büyük oranda yanlış zaman olduğunu belirten Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, süreci iyi ayarlayıp sıkıntısız geçirme düşünceleri olduğunu söyledi.

Kulüpler ciddi kriz yaşayacak

Bu süreçte kulüplerin birçoğunda özellikle ekonomik anlamda ciddi krizlerin oluşacağına dikkat çeken Davutoğlu, süreç başlangıcında oyuncularının birçoğunda fiziksel sıkıntı olduğunu aktardı.

Her yönüyle zor olacak

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Kalan 8 maçlık sürecin her yönüyle zor olacağını ifade eden Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, aynı zamanda adaletli bir süreçte olmayacağını ifade etti. Sekiz maçlık hazırlık sürecine tüm testleri yaparak girdiklerini, aktarılan tüm kurallara da uyduklarını belirten Gökmen Davutoğlu, süreç adına çok aceleci davranıldığını belirterek, kulüplerin bu süreçten ciddi anlamda etkileneceğini belirtti.

Futbolu her yönüyle özledik

Bu dönemde en zor kısmı oyuncuların yaşayacağını bu nedenle alışık olmadıkları bir süreçle iç içe olduklarını belirten Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, futbolu her yönüyle çok özlediklerini belirterek zor sürece hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

İki hazırlık maçı ile hazırlanacağız

7 Haziran’da Yalova 13 Haziran’da ise Gençlik Gücü ile hazırlık maçı yaparak sürece devam edeceklerini ifade eden Davutoğlu, kalan 8 maçlık süreci iyi ayarlayıp iyi geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Gökmen Davutoğlu
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