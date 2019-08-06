banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99584
ALTIN
261.811
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7185
EURO
6.1911
Gaziveren'de araç hırsızlığı
GAZİVEREN'DE ARAÇ HIRSIZLIĞI
Hamitköy’de uyuşturucu
HAMİTKÖY'DE UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar
LEFKOŞA'DA 9 İŞYERİNE İHBAR
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez KKTC’de
DÖNMEZ KKTC’DE
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume dünyada yılın en iyi ikinci derecesine imza attı

Ese Brume, genç yaşına rağmen başarıya doymuyor..

DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume dünyada yılın en iyi ikinci derecesine imza attı

Ese Brume, genç yaşına rağmen başarıya doymuyor..

06 Ağustos 2019 Salı 15:51
DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume dünyada yılın en iyi ikinci derecesine imza attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, genç yaşına rağmen başarıya doymuyor. Son olarak 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Turkcell Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda çift branşta altın madalyaya uzanan Ese Brume, iki branşta da en iyi derecelerini gerçekleştirerek Dünya Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı. Uzun atlama branşında 7.05 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu elde eden Brume, bu derece ile dünyada bu yılın en iyi ikinci derecesine imza attı. Brume, bir gün öncesinde 100 metre branşında 11.41 saniyelik derecesiyle altın madalyayı elde etti. Bu derecelerle birlikte Brume 27 Eylül – 6 Ekim tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

banner317
“Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Olacak”

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 2019 Doha Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösterilen Ese Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan antrenör Hasan Maydon, “Ese Brume üç yıllık bir projeydi. Böylesine önemli bir sporcuyu bu ülkeye getirmemizde Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun çok büyük emeği geçti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda DAÜ öğrencisinin olimpiyat şampiyonu olması. Sporcumuza maddi manevi her türlü yardımı yapan DAÜ Rektörlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Sporcumuzun bu yıl önce Katar’a gidip dünya şampiyonluğunu, ardından da 2020 yılında Tokyo’da olimpiyat şampiyonluğunu kazanacağına inanıyorum. Zaten sürekli kendini geliştirerek dünyanın en iyi derecelerini yapıyor olması, bu başarıların geleceğinin bir göstergesidir” diye konuştu. DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume, sportif başarılarının yanı sıra, DAÜ Turizm Fakültesi’nde başarılı bir öğrenci olarak akademik yaşantısını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Ese Brume
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzücülerimizden rekor
Yüzücülerimizden rekor
Mormenekşe’de Ufuk Fırat dönemi
Mormenekşe’de Ufuk Fırat dönemi
Paşaköy sahası yeniden
Paşaköy sahası yeniden
Ocak yabancısını buldu
Ocak yabancısını buldu
Mağusa Spor Akademisi’nden teşekkür
Mağusa Spor Akademisi’nden teşekkür
Merveli Türkiye dördüncüsü
Merveli Türkiye dördüncüsü
Kartingde liderlerin gecesi
Kartingde liderlerin gecesi
Hakemlerin keyfi yerinde
Hakemlerin keyfi yerinde
Yeni sezona geç başlayan batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu zor bir süreç bekliyor
Yeni sezona geç başlayan batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu zor bir süreç bekliyor
Cenker Kıbrıs’ta oynamak istiyor
Cenker Kıbrıs’ta oynamak istiyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim