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DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume dünya şampiyonası’nda altın madalyayı hedefliyor

Ese Brume, 27 Eylül – 6 Ekim 2019 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleşecek 2019 Doha Dünya Atletizm Şampiyonası’nda, uzun atlama branşında altın madalyanın en büyük adayı olacak.

DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume dünya şampiyonası’nda altın madalyayı hedefliyor

Ese Brume, 27 Eylül – 6 Ekim 2019 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleşecek 2019 Doha Dünya Atletizm Şampiyonası’nda, uzun atlama branşında altın madalyanın en büyük adayı olacak.

27 Eylül 2019 Cuma 16:06
DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume dünya şampiyonası’nda altın madalyayı hedefliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, 27 Eylül – 6 Ekim 2019 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleşecek 2019 Doha Dünya Atletizm Şampiyonası’nda, uzun atlama branşında altın madalyanın en büyük adayı olacak. Genç yaşına rağmen başarıya doymayan Brume, son olarak uzun atlama ve 100 metre branşlarında en iyi derecelerini gerçekleştirmiş, Dünya Şampiyonası barajlarını geçmeyi başarmıştı. Brume, uzun atlama branşında 7.05 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, bu derece ile dünyada bu yılın en iyi ikinci derecesine imza atarak Dünya Şampiyonluğu için iddiasını ortaya koymuştu. 26 Eylül 2019 tarihinde Katar’a hareket eden Ese Brume’nin ardından, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve Brume’nin antrenörleri Hasan Maydon ile Yaya Kayode, 3 Ekim 2019 Perşembe günü Katar’a gidecek.

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“Dünya Şampiyonu Olacak”

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 2019 Doha Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösterilen Ese Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan antrenör Hasan Maydon, “Ese Brume üç yıllık bir projeydi. Böylesine önemli bir sporcuyu bu ülkeye getirmemizde Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun çok büyük emeği geçti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda DAÜ öğrencisinin olimpiyat şampiyonu olması. Sporcumuza maddi manevi her türlü yardımı yapan DAÜ Rektörlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Sporcumuzun bu yıl önce Katar’a gidip dünya şampiyonluğunu, ardından da 2020 yılında Tokyo’da olimpiyat şampiyonluğunu kazanacağına inanıyorum. Zaten sürekli kendini geliştirerek dünyanın en iyi derecelerini yapıyor olması, bu başarıların geleceğinin bir göstergesidir” diye konuştu. DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume, sportif başarılarının yanı sıra, DAÜ Turizm Fakültesi’nde başarılı bir öğrenci olarak akademik yaşantısını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Ese Brume
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