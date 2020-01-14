DAÜ’den bisiklet farkındalığı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında, DAÜ-YDİHO bünyesindeki “Elementary - Başlangıç” seviyesindeki öğrencilerin oluşturduğu “The Biking Club – Bisiklet Kulübü” ile bisiklete karşı farkındalık yaratmak için ikinci etkinliğini düzenledi. “The Biking Club”, sürüş dahilinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret edip, kendisine bisikletçiler olarak karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini sundu. Söz konusu görüşmede, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da hazır bulundu.

“Daha Çok Bisiklet, Daha Az Araba”

“The Biking Club”, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptıkları sunumda, bisiklet sürüşlerinin arttırılması halinde bunun Gazimağusa kentine neler kazandıracağını anlattı. Bisiklet kullanımının artmasının, kenti daha modern bir hale getireceğini ifade eden öğrenciler, aynı zamanda şehirde daha çok bisiklet ve daha az araba olmasının kentteki trafiği de belirgin ölçüde azaltacağına vurgu yaptı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de “The Biking Club” öğrencilerini bu kadar heyecanlı ve istekli görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine tam destek vereceğini belirtti. Gazimağusa Belediyesi’nin Mağusa Gelişim Akademisi bünyesinde bir Bisiklet Kulübü’nün bulunduğunu, yakın zamanda Pazar günleri halkla birlikte bisiklet sürüşleri gerçekleştireceklerine dikkat çeken Başkan Arter, şehrin birçok noktasına da bisiklet istasyonları kurulacağını ifade etti.

“Bir Yıl İçinde İstenen Güzelliklere Gelinecek”

“The Biking Club” tarafından kendilerine sunulan önerilere çok sıcak baktığını ve Gazimağusa’ya en kısa zamanda bisiklet dostu bir şehir görünümü kazandırmak için elinden geleni yapacağının altını çizen Arter, öğrencilerin kendisini bisiklet sürüşüne daveti üzerine, en yakın zamanda onlarla birlikte sürüşe katılacağının sözünü verdi. Başkan Arter, DAÜ’den Sulu Çembere kadar olan projenin bisiklet yollarını da içerdiğini, önümüzdeki aylarda güzergahın bisikletçilerin istediği şekilde düzenleneceğini ifade etti. Başkan Arter ayrıca genişliğin imkan verdiği yollarda bisiklet yollarının yapılacağını, bir yıl içinde istenen güzelliklere gelineceğini, Hendek Projesi’yle de hendek içinde 3 km’lik güzergahta spor maksatlı sürüş yapılabildiğini, Derinya Kapısı’nda da bisiklet istasyonu kurmayı planladıkları bilgisini verdi.