DAÜ’de Profesyonellik konuşuldu

“Avrupa'da Spora Bakış ve Profesyonellik” konusunun ele alındığı söz konusu sunuma DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katılım gösterdi.

Şenol bulunduğumuz topraklarda profesyonelliğin sadece para ile ilişkilendirildiğini dile getirerek, profesyonelliğin aslında bu kadar basit bir kavrama indirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Şenol konuşmasında, spor yöneticiliği üzerine yaptığı yüksek lisans bilgilerine ve Beinsports televizyon kanalında yürüttüğü yöneticilik tecrübelerine yer vererek profesyonelliğin tanımını yaptı. Profesyonelliğin belirli stratejilerin kullanıldığı ve disiplinli bir şekilde çalışmak üzerine kurulu bir anlayış olduğunu dile getiren Şenol, stratejilerin belirlenmesi gereken noktada yöneticilerin gereksiz detaylara takılarak hata yaptığını ve bu nedenle doğru stratejileri oturtmakta zorlanarak profesyonellikten uzak davranışlar sergilediklerini vurguladı. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sunum sona erdi.