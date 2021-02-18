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DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda

18 Şubat 2021 Perşembe 21:16
DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda
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DAÜ A Takım oyuncusu Sari Elias Aljoulani Filistin Basketbol Milli Takımına davet edildi.

DAÜ Basketbol A Takımı oyuncusu olan ve Covid 19 dolayısıyle ülkesi Filistinde bulunan Sari Elias Aljoulani, FIBA Asia Cup Eleme karşılaşmaları için Filistin Milli Takımına davet edildi. Şuan eleme karşılaşmaları için Bahrain'de bulunan Sari, Filistin Basketbol Milli Takımı ile çalışmalarına devam ederken, KKTC Basketbol Federasyonu resmi sitesinde bir mesaj yayınlayarak Sari Elias Aljoulani’ye başarılar diledi.

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