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DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası başladı

24 Aralık 2020 Perşembe 20:42
DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası başladı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası, Pazartesi günü, düzenlenen açılış töreniyle DAÜ Tenis Kortları’nda başladı.

Açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile aynı zamanda müsabakalarda mücadele eden DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da katıldı.

Maçlar oynanıyor

Toprak ve beton kortlarda yapılan turnuvanın ilk gününde 6 kortta tüm kategorilerde toplam 24 maç oynandı. Turnuvanın ikinci günü olan Salı günü de aynı şekilde 6 kortta tüm kategorilerde oynanan toplam 24 maç ile turnuva devam etti.

Final Salı günü

18 yaş üstü kadınlar ve erkekler, 30 yaş üstü kadınlar ve erkekler ile çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde düzenlenen turnuvanın final maçı ve ödül töreni ise 29 Aralık 2020 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Tenis Kortları’nda yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri MüdürlüğüDAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası
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