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DAÜ Cup tamamlandı

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli final karşılaşmalar ile sona erdi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 13:47
DAÜ Cup tamamlandı

Final karşılaşmaların ardından gerçekleşen ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kategorilerde oynanan final maçları ve sıralamalar şu şekilde oluştu;   

BÜYÜK KADINLAR - FİNAL

ECEM AÇIKEL- AZRA YALKIÇ                   6/4 5/7 6/3

BÜYÜK ERKEKLER – FİNAL

MUSTAFA ZORBA - RASİM ÜLKER            6/3 6/0

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KADINLAR FİNAL

ÖZDE DAĞLI - DEREN KALFAOĞLU          1/6 7/5 10/7

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – ERKEKLER FİNAL

AYDIN KAYOL - MEHMET ÇAĞANSEL         6/4 6/4

KKTF DAÜ CUP SIRALAMALARI:

BÜYÜK KADINLAR

1. ECEM AÇIKEL

2.  AZRA YALKIÇ

BÜYÜK ERKEKLER

1. MUSTAFA ZORBA

2. RASİM ÜLKER 

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BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER

1. MUSTAFA ZORBA / RASİM ÜLKER

2. BERKE CAN EKİNCİ / DERİN SAMİOĞLU

SENYÖRLER KATEGORİSİ

1. EKİN ÖLMEZ

2. JEAN SCHROTTER

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ - KADINLAR

1.DEREN KALFAOĞLU

2.ÖZDE DAĞLI

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ - ERKEKLER

1.AYDIN KAYOL

2.MEHMET ÇAĞANSEL

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ – ÇİFT ERKEKLER

1.ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER

2. AYDIN KAYOL / AVNİ ERSUNER

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ –KARIŞIK ÇİFTLER

1. AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI

2. URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL

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Son Güncelleme: 11.09.2021 13:51
Anahtar Kelimeler:
Daü Cup
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