DAÜ Cup tamamlandı

Final karşılaşmaların ardından gerçekleşen ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kategorilerde oynanan final maçları ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
BÜYÜK KADINLAR - FİNAL
ECEM AÇIKEL- AZRA YALKIÇ 6/4 5/7 6/3
BÜYÜK ERKEKLER – FİNAL
MUSTAFA ZORBA - RASİM ÜLKER 6/3 6/0
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KADINLAR FİNAL
ÖZDE DAĞLI - DEREN KALFAOĞLU 1/6 7/5 10/7
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – ERKEKLER FİNAL
AYDIN KAYOL - MEHMET ÇAĞANSEL 6/4 6/4
KKTF DAÜ CUP SIRALAMALARI:
BÜYÜK KADINLAR
1. ECEM AÇIKEL
2. AZRA YALKIÇ
BÜYÜK ERKEKLER
1. MUSTAFA ZORBA
2. RASİM ÜLKERBÜYÜK ÇİFT ERKEKLER
1. MUSTAFA ZORBA / RASİM ÜLKER
2. BERKE CAN EKİNCİ / DERİN SAMİOĞLU
SENYÖRLER KATEGORİSİ
1. EKİN ÖLMEZ
2. JEAN SCHROTTER
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ - KADINLAR
1.DEREN KALFAOĞLU
2.ÖZDE DAĞLI
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ - ERKEKLER
1.AYDIN KAYOL
2.MEHMET ÇAĞANSEL
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ – ÇİFT ERKEKLER
1.ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER
2. AYDIN KAYOL / AVNİ ERSUNER
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ –KARIŞIK ÇİFTLER
1. AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI
2. URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL