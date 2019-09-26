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DAÜ, Başbakanlık Kupası'nın sahibi

KKTF 2019 Başbakanlık kupası 5-4 lük skorla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oldu.

DAÜ, Başbakanlık Kupası'nın sahibi

KKTF 2019 Başbakanlık kupası 5-4 lük skorla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oldu.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:25
DAÜ, Başbakanlık Kupası'nın sahibi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 Başbakanlık Kupası, 2018-2019 yılı sezon lig 3.sü Girne Amerikan Üniversitesi ve lig 4.sü Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları arasında gerçekleşen kupa, Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlar ile sahibini buldu. KKTF 2019 Başbakanlık kupası 5-4 lük skorla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oldu. Kupada oynanan son gün karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

TEK KADINLAR:

Kayol (DAÜ) - Azra Yalkıç (GAÜ) 5/7 – 6/1 - 6/4

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Tuğcu (DAÜ) – Oksana Piddubna (GAÜ) 1/6 - 2/6

TEK ERKEKLER:

Mustafa Zorba (DAÜ) – Kemal Türker (GAÜ) 6/2 – 3/6 – 6/3

Ülker (DAÜ) – Yelisei Vladımır Vladimiric (GAÜ) 6/3 – 6/2

Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık KupasıKuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 Başbakanlık Kupası
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