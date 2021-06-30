Dartsta heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (29 Haziran 2021) oynanan maçlarla devam edildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu hafta maçlarında Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği’ni mağlup etti. İki karşılaşmanın ertelendiği haftada Cihangir ile Gönyeli Avcılık Atıcılık 8-8 berabere kaldı.

Sekizinci haftanın geride kaldığı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Vadili Darts Derneği, “B” grubunda Diamond Child lider durumda bulunuyor.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi

Gönyeli Darts Birliği-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 9-7

Cihangir S.K.-Gönyeli Av.At.K.: 8-8

Lefkoşa Darts Birliği-Minareliköy S.K.(Ertelendi)

LEGEND-Beyarmudu Belediyesi(Ertelendi)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Güzelyurt Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 16-0

Vadili Darts Derneği-Mesarya Darts Birliği: 13-3

Ozanköy S.K.-Göçmenköy S.K.: 9-7

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

KKTC Fenerbahçeliler Derneği -Gönyeli S.K.: 0-16

Dıamond Chıld Darts Derneği-Taşkınköy S.K.: 12-4

Düzova S.K.-Değirmenlik S.K.: 5-11

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 9 8 0 1 107 37 24 70

2.Lefkoşa Darts Birliği 9 8 0 1 101 43 24 58

3.Gönyeli Darts Birliği 10 7 0 3 92 68 21 24

4.Coşkuner K.S.ve Spor D. 10 6 1 3 87 73 19 14

5.Gönyeli Av.At.K. 10 3 3 4 71 89 12 -18

6.Beyarmudu Belediyesi 9 2 1 6 56 88 7 -32

7.Cihangir S.K. 10 1 1 8 52 108 4 -56

8.LEGEND 9 0 0 9 42 102 0 -60

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Vadili Darts Derneği 8 7 0 1 97 31 21 66

2.Güzelyurt Darts Birliği 8 7 0 1 102 26 21 76

3.Mağusa Kültür Derneği 8 4 1 3 62 66 13 -4

4.Ozanköy S.K. 8 4 0 4 56 72 12 -16

5.Göçmenköy S.K. 8 1 1 6 46 82 4 -36

6.Mesarya Darts Birliği 8 0 0 8 21 107 0 -86

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 8 7 0 1 98 30 21 68

2.Değirmenlik S.K. 8 6 0 2 78 50 18 28

3.Gönyeli S.K. 8 6 0 2 78 50 18 28

4.Taşkınköy S.K. 8 4 0 4 58 70 12 -12

5.KKTC Fenerbahçeliler D. 8 1 0 7 41 87 3 -46

6.Düzova S.K. 8 0 0 8 31 97 0 -66