Dartsta heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne “A” Grubu maçlarıyla devam edildi.

Bu sezon 13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan ligde A Grubu’nun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.

Gazimağusa Darts Birliği, Mesarya Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek 21 puan la zirvede yer alıyor.

Ligin iddialı iki takımı Göçmenköy ile Cihangir arasında oynanan mücadeleyi Göçmenköy 10-6 kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi A Grubu’nda oynanan 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşun puan durumu şöyle:

Göçmenköy-Cihangir: 10-6

Karaoğlanoğlu-Taşkınköy: 9-7

Gazimağusa Darts B.- Mesarya Darts B.: 12-4

Değirmenlik (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Lig A Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y P AV

1.Gazimağusa Darts Birliği 8 7 0 1 94 34 21 60

2.Cihangir 7 6 0 1 71 41 18 30

3.Göçmenköy 8 6 0 2 76 52 18 24

4.Karaoğlanoğlu 8 3 2 3 59 69 11 -10

5.Taşkınköy 8 2 1 5 57 71 7 -14

6.Değirmenlik 7 1 1 5 39 73 4 -34

7.Mesarya Darts Birliği 8 0 0 8 36 92 0 -56