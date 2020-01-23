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Dartsta heyecan artıyor

A Grubu’nun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti

Dartsta heyecan artıyor

A Grubu’nun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti

23 Ocak 2020 Perşembe 20:12
Dartsta heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne “A” Grubu maçlarıyla devam edildi.

Bu sezon 13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan ligde A Grubu’nun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.

Gazimağusa Darts Birliği, Mesarya Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek 21 puan la zirvede yer alıyor.

Ligin iddialı iki takımı Göçmenköy ile Cihangir arasında oynanan mücadeleyi Göçmenköy 10-6 kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi A Grubu’nda oynanan 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşun puan durumu şöyle:

Göçmenköy-Cihangir: 10-6

Karaoğlanoğlu-Taşkınköy: 9-7

Gazimağusa Darts B.- Mesarya Darts B.: 12-4

Değirmenlik  (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Lig A Puan Durumu

Takımlar                                O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Gazimağusa Darts Birliği    8          7          0          1          94        34        21        60

2.Cihangir                               7          6          0          1          71        41        18        30

3.Göçmenköy                                     8          6          0          2          76        52        18        24

4.Karaoğlanoğlu                     8          3          2          3          59        69        11        -10

5.Taşkınköy                            8          2          1          5          57        71        7          -14

6.Değirmenlik                         7          1          1          5          39        73        4          -34

7.Mesarya Darts Birliği          8          0          0          8          36        92        0          -56

Anahtar Kelimeler:
Darts
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