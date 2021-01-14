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Dartsta 1.Lig heyecanı sürüyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin üçüncü hafta maçlarında “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği, Ozanköy, B” grubunda Gönyeli, Diamond Child ve Değirmenlik rakiplerini mağlup etti

14 Ocak 2021 Perşembe 18:56
Dartsta 1.Lig heyecanı sürüyor
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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin üçüncü hafta maçlarında “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği, Ozanköy, B” grubunda Gönyeli, Diamond Child ve Değirmenlik rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği ve Ozanköy haftayı galip kapattı. “B” grubunun üçüncü hafta maçlarında Gönyeli, Diamond Child ve Değirmenlik rakiplerini mağlup etti.

“A” grubunda Ozanköy, “B” grubunda Değirmenlik haftayı lider kapatan takımlar oldu.

Üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Mağusa Kültür Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 5-11

Göçmenköy-Ozanköy: 7-9

Mesarya Darts B.-Vadili Darts D.(Ertelendi)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Gönyeli- KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 13-3

Taşkınköy-Diamond Child: 3-13

Değirmenlik-Düzova: 12-4

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Ozanköy                              3          2          0          1          32        16        6          16

2.Güzelyurt Darts Birliği       3          2          0          1          31        17        6          14

3.Vadili Darts Derneği           2          2          0          0          21        11        6          10

4.Mağusa Kültür Derneği      3          2          0          1          28        20        6          8

5.Göçmenköy                                     3          0          0          3          14        34        0          -20

6.Mesarya Darts Birliği          2          0          0          2          2          30        0          -28

                                                                                        

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” PUAN DURUMU

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Değirmenlik                         3          3          0          0          34        14        9          20

2.Diamond Child                   3          2          0          1          33        15        6          18

3.Taşkınköy                            3          2          0          1          27        21        6          6

4.Gönyeli                                3          2          0          1          26        22        6          4

5.KKTC Fenerbahçeliler D.   3          0          0          3          14        34        0          -20

6.Düzova                                3          0          0          3          10        38        0          -28

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