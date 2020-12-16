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Dartsta 1’inci lig heyecanı başladı

12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Mağusa Kültür Derneği, Ozanköy, Vadili Darts Derneği, “B” grubunda Değirmenlik, Diamond Child ve Taşkınköy sezona galibiyetle başladı

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:08
Dartsta 1’inci lig heyecanı başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’nde sezon dün (15 Aralık 2020 Salı) başladı.

12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Mağusa Kültür Derneği, Ozanköy ve Vadili Darts Derneği sezona üç puana giren takımlar oldu. “B” grubunda Değirmenlik, Diamond Child ve Taşkınköy sezona galibiyetle başladı.      

Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:  

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” GRUBU

Göçmenköy-Mağusa Kültür Derneği: 7-9

Mesarya Darts Birliği-Ozanköy: 0-16

Vadili Darts Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU

Değirmenlik-Gönyeli: 12-4

Diamond Child –Düzova: 13-3

Taşkınköy-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 11-5

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Ozanköy                              1          1          0          0          16        0          3          16

2.Vadili Darts Derneği           1          1          0          0          12        4          3          8

3.Mağusa Kültür Derneği      1          1          0          0          9          7          3          2

4.Göçmenköy                                     1          0          0          1          7          9          0          -2

5.Güzelyurt Darts Birliği       1          0          0          1          4          12        0          -8

6.Mesarya Darts Birliği          1          0          0          1          0          16        0          -16

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU                 

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Diamond Child                   1          1          0          0          13        3          3          10

2.Değirmenlik                        1          1          0          0          12        4          3          8

3.Taşkınköy                            1          1          0          0          11        5          3          6

4.KKTC Fenerbahçeliler D.   1          0          0          1          5          11        0          -6

5.Gönyeli                                1          0          0          1          4          12        0          -8

6.Düzova                                1          0          0          1          3          13        0          -10

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Anahtar Kelimeler:
Darts 1.lig
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