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Dartsta 10’uncu hafta tamamlandı

Yedi takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti

Dartsta 10’uncu hafta tamamlandı

Yedi takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti

30 Ocak 2020 Perşembe 09:10
Dartsta 10’uncu hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10’uncu hafta maçları önceki akşam oynandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti.

Ligdeki ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta yaşayan lider Minareliköy, onuncu haftada en yakın takipçisi Lefkoşa Darts Birliği’ni 9-7 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.   

Haftanın önemli maçında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği üçüncü sıradaki Lefkoşa Spor Birliği’ni 9-7 yenmeyi başardı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.-Lefkoşa Spor Birliği: 9-7

Beyarmudu Belediyesi-LEGEND: 12-4

Lefkoşa Darts Birliği-Minareliköy: 7-9

Vadili Darts Derneği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Minareliköy             9          8          1          0          97        47        25        50

2.Lefkoşa Darts Birliği          9          6          1          2          96        48        19        48

3.Lefkoşa Spor Birliği            9          4          1          4          77        67        13        10

4.Gönyeli Av.At.K.               8          4          1          3          64        64        13        0

5.Beyarmudu Belediyesi        8          3          1          4          58        70        10        -12

6.LEGEND                            9          2          1          6          57        87        7          -30

7.Vadili Darts Derneği           8          0          0          8          31        97        0          -66

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Avcılık Atıcılık KulübüDartsEfes Pilsen Darts Süper Ligi
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