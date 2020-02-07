Darts’da Alina ve Ata birinci

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Genç erkeklerde Ata Köse, Kadınlarda Alina Docherty birinciliği elde ettiler.
Alınan sonuçlar şöyle:
GENÇ ERKEKLER
1-Ata Köse
2-Hüseyin Coşkuner
3-Eray Tok
4-Kader Ali Çamlıbelli
KADINLAR
1-Alina Docherty
2-Samiran Çoban
3-Ebru Kösemihal
4-Cemre Kara
GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA TOPLAM
1.Hüseyin Coşkuner 16 16 32
2.Ata Köse 7 20 27
3.Hüseyin Osman Türeray 20 5 25
4.Recep Sağır 12 5 17
5.Eray Tok 5 12 17
6.Şehmuz Yalap 9 7 16
8.Hasan Çamlıbelli 7 5 12
9.Osman Kozansoy 7 5 12
10.Mateo Solak 5 7 12
11.Zafer Töre 5 7 12
12.Efe Ergün 5 5 10
13.Emre Köse 5 5 10
14.Mesut Aksal 5 5 10
15.Taylan Denizci 0 7 7
KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA TOPLAM
1.Alına Docherty 20 20 40
2.Ebru Kösemihal 16 12 28
3.Samiran Çoban 12 16 28
4.Ceylan Gülsev 9 7 16
5.Cemre Kara 7 9 16
6.Indıana Codreanu 7 7 14
7.Süreyya Vaiz 7 7 14
8.Şermin Efendi 7 5 12
9.Duygu Oktay 0 7 7
10.Nilsu Birşen 5 0 5