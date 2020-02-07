banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122516
ALTIN
301.540
DOLAR
5.9825
STERLİN
7.7392
EURO
6.5594
Örtülü belası!
Örtülü belası!
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi nesne mi?
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi...
Kolan hastanesi başarılı oldu mu?
Kolan hastanesi başarılı oldu mu?

Darts’da Alina ve Ata birinci

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen “KKDF Genç Erkekler” ve “KKDF Kadınlar” ferdi darts şampiyonasının ikinci ayağı dün (6 Şubat Perşembe) yapıldı.

Darts’da Alina ve Ata birinci

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen “KKDF Genç Erkekler” ve “KKDF Kadınlar” ferdi darts şampiyonasının ikinci ayağı dün (6 Şubat Perşembe) yapıldı.

07 Şubat 2020 Cuma 09:43
Darts’da Alina ve Ata birinci

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Genç erkeklerde Ata Köse, Kadınlarda Alina Docherty birinciliği elde ettiler.

Alınan sonuçlar şöyle:

GENÇ ERKEKLER

1-Ata Köse

2-Hüseyin Coşkuner

3-Eray Tok

4-Kader Ali Çamlıbelli

KADINLAR

1-Alina Docherty

2-Samiran Çoban

3-Ebru Kösemihal

4-Cemre Kara

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA TOPLAM

1.Hüseyin Coşkuner 16 16 32

2.Ata Köse 7 20 27

3.Hüseyin Osman Türeray 20 5 25

4.Recep Sağır 12 5 17

5.Eray Tok 5 12 17

6.Şehmuz Yalap 9 7 16

banner317
7.Kader Ali Çamlıbelli 7 9 16

8.Hasan Çamlıbelli 7 5 12

9.Osman Kozansoy 7 5 12

10.Mateo Solak 5 7 12

11.Zafer Töre 5 7 12

12.Efe Ergün 5 5 10

13.Emre Köse 5 5 10

14.Mesut Aksal 5 5 10

15.Taylan Denizci 0 7 7

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA TOPLAM

1.Alına Docherty 20 20 40

2.Ebru Kösemihal 16 12 28

3.Samiran Çoban 12 16 28

4.Ceylan Gülsev 9 7 16

5.Cemre Kara 7 9 16

6.Indıana Codreanu 7 7 14

7.Süreyya Vaiz 7 7 14

8.Şermin Efendi 7 5 12

9.Duygu Oktay 0 7 7

10.Nilsu Birşen 5 0 5

Anahtar Kelimeler:
KKDF Genç ErkeklerKKDF KadınlarKuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RDÜ rahat kazandı: 52-27
RDÜ rahat kazandı: 52-27
Tuzla’dan tesis talebi
Tuzla’dan tesis talebi
Takımlar ünvanlarını aldılar
Takımlar ünvanlarını aldılar
Mannaş: “Durumdan biz de rahatsızız”
Mannaş: “Durumdan biz de rahatsızız”
Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı
Renkli kuşak telafi terfi sınavı yapıldı
Forest gençleri yenilgisiz
Forest gençleri yenilgisiz
Federasyonların katkı payları açıklandı
Federasyonların katkı payları açıklandı
Engelliler zorlu maçta
Engelliler zorlu maçta
Darts Birinci Ligi’nde zirve kopuyor
Darts Birinci Ligi’nde zirve kopuyor
Soyerspor'un Lefke çıkarması 87-64
Soyerspor'un Lefke çıkarması 87-64

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim