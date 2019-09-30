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Darts Yaz Ligi’nde ödüller verildi

Hamitköyde bulunan Meril Restoran’da gerçekleştirilen ödül balosunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi.

Darts Yaz Ligi’nde ödüller verildi

Hamitköyde bulunan Meril Restoran’da gerçekleştirilen ödül balosunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:43
Darts Yaz Ligi’nde ödüller verildi

Darts Birliği 2019 yaz darts sezonu önceki gün düzenlediği ödül balosu ile tamamlandı.

Darts yaz ligi ödülleri verildi. Hamitköyde bulunan Meril Restoran’da gerçekleştirilen ödül balosunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi.

Lefkoşa Darts Birliği uzun yıllardır organize edilmeyen yaz darts ligine katkı koyan tüm takımlara birer anı plaketi taktim ederken, organize edilen 2019 yaz ligi ile ilgili konuşan Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, başarılı bir darts yaz sezonu geride bırakıtlarını belirtirken, tüm sporculara, yöneticilere, maddi manevi katkı koyan herkese teşekkür etti.

Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Darts Ligi Ödülleri

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Şampiyon: Lefkoşa Darts Birliği

İkinci: Gülşen Oto Darts Takımı

Üçüncü: Lefkoşa Spor Birliği

En Yüksek Sayı Atan Dartsçı: Mustafa Behlül (6 Kez 180 atmıştır.)

En Az Dartsta Bitiren Dartsçı: Mustafa Behlül (12 Darts)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Mustafa Behlül (156 finiş)

Anahtar Kelimeler:
Darts Yaz Ligi
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