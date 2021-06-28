Darts tam gaz

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde dokuzuncu haftayı Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Lefkoşa Darts Birliği 3 puanla kapattı.

Yedinci haftanın geride kaldığı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Mağusa Kültür Derneği, Güzelyurt Darts Birliği ve Vadili Darts Derneği rakiplerini mağlup etti. “B” grubunda Diamond Child, Değirmenlik ve Taşkınköy haftayı 3 puanla tamamladı.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Darts Birliği (6-10)

Minareliköy S.K.-LEGEND(14-2)

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Gönyeli Av.At.K.(8-8)

Lefkoşa Darts Birliği-Cihangir S.K.(14-2)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Mesarya Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği(7-9)

Göçmenköy S.K.-Güzelyurt Darts Birliği(2-14)

Vadili Darts Derneği-Ozanköy S.K.(16-0)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Gönyeli S.K.- Diamond Child (6-10)

Değirmenlik S.K.-KKTC Fenerbahçeliler Derneği(12-4)

Taşkınköy S.K.-Düzova S.K.(9-7)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 9 8 0 1 107 37 24 70

2.Lefkoşa Darts Birliği 9 8 0 1 101 43 24 58

3.Coşkuner K.S.ve Spor D. 9 6 1 2 80 64 19 16

4.Gönyeli Darts Birliği 9 6 0 3 83 61 18 22

5.Gönyeli Av.At.K. 9 3 2 4 63 81 11 -18

6.Beyarmudu Belediyesi 9 2 1 6 56 88 7 -32

7.Cihangir S.K. 9 1 0 8 44 100 3 -56

8.LEGEND 9 0 0 9 42 102 0 -60

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Vadili Darts Derneği 7 6 0 1 84 28 18 56

2.Güzelyurt Darts Birliği 7 6 0 1 86 26 18 60

3.Mağusa Kültür Derneği 7 4 1 2 62 50 13 12

4.Ozanköy S.K. 7 3 0 4 47 65 9 -18

5.Göçmenköy S.K. 7 1 1 5 39 73 4 -34

6.Mesarya Darts Birliği 7 0 0 7 18 94 0 -76

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 7 6 0 1 86 26 18 60

2.Değirmenlik S.K. 7 5 0 2 67 45 15 22

3.Gönyeli S.K. 7 5 0 2 62 50 15 12

4.Taşkınköy S.K. 7 4 0 3 54 58 12 -4

5.KKTC Fenerbahçeliler D. 7 1 0 6 41 71 3 -30

6.Düzova S.K. 7 0 0 7 26 86 0 -60