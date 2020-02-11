Darts'ta sona doğru

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan maçlarla devam edildi.
Yedi takımın mücadele verdiği ligin 12’nci hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü rakiplerini mağlup etti.
Lefko0şa derbisi olarak nitelendirilen maçta Lefkoşa Darts Birliği, Lerfkoşa Spor Birliği’ni 9-7 mağlup etti.
Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden ligin yenilgisiz tek takımı Minareliköy, Vadili Darts Derneği’ni deplasmanda mağlup ederek namağlup unvanını korudu.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği: 9-7
Vadili Darts Derneği-Minareliköy: 5-11
Beyarmudu Belediyesi- Gönyeli Av.At.K.: 5-11
LEGEND (Bay)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Minareliköy 11 10 1 0 121 55 31 66
2.Lefkoşa Darts Birliği 11 7 1 3 112 64 22 48
3.Gönyeli Av.At.K. 10 6 1 3 84 76 19 8
4.Lefkoşa Spor Birliği 10 4 1 5 84 76 13 8
5.Beyarmudu Belediyesi 10 3 1 6 66 94 10 -28
6.LEGEND 10 3 1 6 70 90 10 -20
7.Vadili Darts Derneği 10 0 0 10 39 121 0 -82