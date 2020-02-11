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Darts'ta sona doğru

Yedi takımın mücadele verdiği ligin 12’nci hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü rakiplerini mağlup etti

Darts'ta sona doğru

Yedi takımın mücadele verdiği ligin 12’nci hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü rakiplerini mağlup etti

11 Şubat 2020 Salı 20:14
Darts'ta sona doğru

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan maçlarla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin 12’nci hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü rakiplerini mağlup etti.

Lefko0şa derbisi olarak nitelendirilen maçta Lefkoşa Darts Birliği, Lerfkoşa Spor Birliği’ni 9-7 mağlup etti.

Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden ligin yenilgisiz tek takımı Minareliköy, Vadili Darts Derneği’ni deplasmanda mağlup ederek namağlup unvanını korudu. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği: 9-7

Vadili Darts Derneği-Minareliköy: 5-11

Beyarmudu Belediyesi- Gönyeli Av.At.K.: 5-11

LEGEND (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Minareliköy             11        10        1          0          121      55        31        66

2.Lefkoşa Darts Birliği          11        7          1          3          112      64        22        48

3.Gönyeli Av.At.K.               10        6          1          3          84        76        19        8

4.Lefkoşa Spor Birliği            10        4          1          5          84        76        13        8

5.Beyarmudu Belediyesi        10        3          1          6          66        94        10        -28

6.LEGEND                            10        3          1          6          70        90        10        -20

7.Vadili Darts Derneği           10        0          0          10        39        121      0          -82

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Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
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