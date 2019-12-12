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Darts Süper Ligi’ne devam edildi

Yedi takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattı

Darts Süper Ligi’ne devam edildi

Yedi takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattı

12 Aralık 2019 Perşembe 22:01
Darts Süper Ligi’ne devam edildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde beşinci hafta tamamlandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattı.

Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, konuk ettiği Vadili, Darts Derneği’ni 14-2 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.

Avcılık Atıcılık ligin ilk galibiyetini Beyarmudu Belediyesi karşısında aldı. Liderin en yakın takipçisi Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği’ni 10-6’lık skorla geçerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği-Lefkoşa Darts Birliği: 6-10

Minareliköy-Vadili Darts Derneği: 14-2

Gönyeli Av.At.K.-Beyarmudu Belediyesi: 12-4

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LEGEND (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 5 5 0 0 57 23 15 34

2.Lefkoşa Darts Birliği 5 3 1 1 49 31 10 18

3.LEGEND 4 2 1 1 36 28 7 8

Av.At.K. 4 1 1 2 31 33 4 -2

5.Beyarmudu Belediyesi 4 1 1 2 27 37 4 -10

6.Lefkoşa Spor Birliği 4 1 0 3 29 35 3 -6

7.Vadili Darts Derneği 4 0 0 4 11 53 0 -42

Anahtar Kelimeler:
Darts Süper Ligi
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