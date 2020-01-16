Darts Süper Ligi’nde 2.devre başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ikinci hafta devre heyecanı önceki gün başladı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Lefkoşa Spor Birliği üç puanla girdi.

Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık deplasmanından 3 puanla dönerek zirvedeki yerini kordu.

Haftanın en farklı galibiyetini Vadili Darts Derneği’ni 15-1 mağlup eden Lefkoşa Darts Birliği elde etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin sekizinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.-Minareliköy: 5-11

Lefkoşa Darts Birliği-Vadili Darts D.: 15-1

LEGEND-Lefkoşa Spor Birliği: 5-11

Beyarmudu Belediyesi (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 7 7 0 0 80 32 21 48

2.Lefkoşa Darts Birliği 7 5 1 1 75 37 16 38

3.Lefkoşa Spor Birliği 7 4 0 3 62 50 12 12

4.Gönyeli Av.At.K. 7 3 1 3 55 57 10 -2

5.LEGEND 7 2 1 4 51 61 7 -10

6.Beyarmudu Belediyesi 6 1 1 4 36 60 4 -24

7.Vadili Darts Derneği 7 0 0 7 25 87 0 -62