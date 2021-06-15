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Darts kaldığı yerden

Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ligin altıncı hafta maçlarında Gönyeli Darts Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Beyramudu Belediyesi rakiplerini mağlup etti.

15 Haziran 2021 Salı 13:02
Darts kaldığı yerden
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen 2020-2021 Darts Sezonu dün (14 Haziran Pazartesi) yeniden başladı 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde altıncı hafta maçları oynandı.              

Sekiz takımın mücadele verdiği ligin altıncı hafta maçlarında Gönyeli Darts Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Beyramudu Belediyesi rakiplerini mağlup etti.  

Altı hafta sonunda Lefkoşa Darts Birliği 15 puan ve averajla ligin zirvesinde bulunuyor. Lefkoşa Darts Birliği’ni ayni puana sahip Minareliköy ve Gönyeli Darts Birliği takip ediyor.    

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND-Gönyeli Darts Birliği: 5-11

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli Av.At.K.: 10-6

Minareliköy-Coşkuner: 11-5

Beyarmudu Belediyesi-Cihangir: 12-4

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU       

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Lefkoşa Darts Birliği          6          5          0          1          67        29        15        38

2.Minareliköy                        6          5          0          1          67        29        15        38

3.Gönyeli Darts Birliği           6          5          0          1          62        34        15        28

4.Coşkuner Spor Derneği     6          4          0          2          52        44        12        8

5.Gönyeli Av.At.K.                 6          3          0          3          46        50        9          -4

6.Beyarmudu Belediyesi        6          2          0          4          37        59        6          -22

7.LEGEND                             6          0          0          6          28        68        0          -40

8.Cihangir                               6          0          0          6          25        71        0          -46

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Anahtar Kelimeler:
Darts
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