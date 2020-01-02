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Darts gazetesi çıktı

Ülkemizde son dönemde alternatif spor dalları içerisinde büyük bir yükseliş yakalayan darts sporu Turgut Çalıcı’nın başkanlığını yaptığı Lefkoşa Darts Birliği tarafından gazete çıkardı.

Darts gazetesi çıktı

Ülkemizde son dönemde alternatif spor dalları içerisinde büyük bir yükseliş yakalayan darts sporu Turgut Çalıcı’nın başkanlığını yaptığı Lefkoşa Darts Birliği tarafından gazete çıkardı.

02 Ocak 2020 Perşembe 21:46
Darts gazetesi çıktı

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Çıkarılan gazete de Lefkoşa Darts Birliği faaliyetleri yanında ülke darts’ına yön veren Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanı Gürtap Davutoğlu’nun, Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı’nın röportajları yanında, oyuncularla söyleşi yapıldı.

Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı çıkarılan Darts Gazetesi ile ilgili kısa birde açıklama yaptı. Çalıcı, çıkarılan Darts Gazetesi’nin yeni bir adım, yeni bir soluk, yeni bir heyecan derken. Herkesin de bildiği gibi her doğum biraz sancılı olur ancak günün sonunda başarılı olursa mutlu olursunuz dedi. Çalıcı, şuanda elinizde tuttuğunuz bu Darts Gazetesi de benim için öyle derken, nedeniyse açık ilk kez ülkede bir darts gazetesi çıkıyor ve bunu sizin başkanı olduğunuz birlik yapıyor dedi. Çalıcı, bu gerçekten ülkemizdeki ilk Darts Gazetesi olduğundan dolayı insanı heyecanlandırıyor dedi.

Anahtar Kelimeler:
Darts GazetesiLefkoşa Darts Birliği
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