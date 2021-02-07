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Darts Federasyonu’ndan eğitme katkı

07 Şubat 2021 Pazar 19:14
Darts Federasyonu’ndan eğitme katkı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.  Bu bağlamda Cocid-19 salgını nedeniyle kapaman okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için tablet alındı.

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında bütçe ayırıp 5 adet tablet alınmasını karara bağladı.

Darts Federasyonu tarafından alınan tabletlerin ilki önceki gün ihtiyaçlı bir öğrenciye verildi. Tablet, ihtiyaçlı öğrenciye Darts Federasyonu Bakanı Gürtap Davutoğlu tarafından takdim edildi.

Davutoğlu: Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize

Gürtap Davutoğlu yaptığın açıklamada, federasyon olarak sosyal sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle birçok alanda zorluklar yaşanıyor. Federasyon olarak bu kötü günlerde geçen ülkemize bazı konularda katkı konulması gerektiğinin farkındayız. Bu bağlamda, eğitimde büyük sorunların yaşandığını biliyoruz. Yüz yüze eğitimin yapılamaması nedeniyle birçok çocuğumuz online eğitime ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle bizde beş adet tablet alıp, ihtiyaçlı çocuklarımıza ulaştırmak istedik. Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize… Belirlediğimiz diğer çocuklarımıza da önümüzdeki günlerde tabletlerini ulaştıracağız.”     

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Son Güncelleme: 07.02.2021 20:24
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