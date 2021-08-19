Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu 8 Eylül'de

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 11’nci Olağan Genel Kurul’u 8 Eylül 2021 tarihinde yapılıyor. KKDF Lokali’nde saat 19.00’da başlayacak olan KKDF Olağan Genel Kurul, tüm üye kulüplere duyurulur.

GÜNDEM

1.AÇILIŞ

2.DİVAN KURULUNUN OLUŞUMU

3.FAALİYET VE MALİ RAPORLARIN OKUNUP AKLANMASI

4.BAŞKANLIK SEÇİMİ

5.DİLEK VE TEMENNİLER

6.KAPANIŞ

NOT 1: Başkan adaylığı başvurularının seçim tarihinden en az 48 (kırk sekiz) saat önce bir yazı ile Federasyon başkanlığına sunulmuş olması ve onay almış olması gerekir.

NOT 2: Başkan adaylığına başvuracak adaylar, Tüzüğün 24. Maddesinde yer alan “Federasyon başkanı olabilmek için aranan şartları” yerine getirerek, başvuru yapmak zorundadır.

NOT 3: Üye birliklerin, kulüplerin ve/veya derneklerin Genel Kurul gündeminde görüşülmesini istedikleri yeni maddeler ve konular varsa 72 (Yetmiş İki) saat öncesi, Darts Federasyonu Yönetim Kuruluna yazılı olarak verilmesi gerekmektedir."