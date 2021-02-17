Darts Federasyonu bir çocuğu daha sevindirdi

Geçtiğimiz haftalarda üç ihtiyaçlı öğrenciye verilen tabletin ardından dördüncü tablet, Serhatköy İlkokulu ikinci sınıf öğrencisine ceza kurulu üyesi ve ayni zamanda ilkokul öğretmeni Muazzez Beyzade Kolcu ile öğrencinin sınıf öğretmeni Yıldız Ceylangüden tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için alınan tabletlerin dağıtımını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda üç ihtiyaçlı öğrenciye verilen tabletin ardından dördüncü tablet bir ihtiyaçlı öğrenciye daha ulaştırıldı.

Öğretmenleri takdim etti

İhtiyaçlı öğrenciye tabletini Darts Federasyonu Ceza Kurulu Üyesi ve ayni zamanda ilkokul öğretmeni olan Muazzez Beyzade Kolcu ile öğrencinin sınıf öğretmeni Yıldız Ceylangüden tarafından verdi.

Serhatköy İlkokulu ikinci sınıfında okuyan öğrenciye verilen tablet sonrasında çocuğun mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirten öğretmenleri, Darts Federasyonu Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Bir tablet daha verilecek

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında bütçe ayırıp 5 adet tablet alınmasını karar vermişti. Alınan beş tabletten dördü, ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılırken, bir tabletin ise önümüzdeki günlerde verileceği açıklandı.