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Darts Birinci Ligi’nde zirve kopuyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts ’inci Ligi’ne Salı günü oynanan maçlarla devam edildi.

Darts Birinci Ligi’nde zirve kopuyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts ’inci Ligi’ne Salı günü oynanan maçlarla devam edildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 18:48
Darts Birinci Ligi’nde zirve kopuyor

13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligde “A” grubunda Gazimağusa Darts Birliği, Değirmenlik ve Cihangir haftayı galip kapattı. “B” grubunda Düzkaya ile Gönyeli Darts Birliği ve Coşkuner rakiplerini mağlup etti.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi A Grubu 11’nci hafta sonuçları

Gazimağusa Darts Birliği- Göçmenköy S.K.: 12-4

Değirmenlik S.K.- Mesarya Darts Birliği: 9-7

Karaoğlanoğlu S.K.- Cihangir S.K.: 4-12

Taşkınköy S.K.-Bay

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi B Grubu 7’nci hafta sonuçları

Dıamond Chıld Darts Derneği-Gönyeli Darts Birliği: 7-9

Yenicami S.K.-Düzkaya S.K.: 5-11

Coşkuner Kültür,Sanat ve Spor Derneği-Mağusa Kültür Derneği: 11-5

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG A PUAN DURUMU

TAKIMLAR                           O   G B  M  A    Y     P   AV

1.Gazimağusa Darts Birliği       10  8   1  1    114 46    25  68

2.Cihangir S.K.                         9    7   1  1    91   53    22  38

3.Göçmenköy İdmanyurdu S.K.    9   6  0    3     80    64  18          16

4.Karaoğlanoğlu S.K.                10  4   2  4    74   86    14  -12

5.Değirmenlik S.K.                   9    3   1  5    60   84    10  -24

6.Taşkınköy S.K.                       9    2   1  6    61   83    7    -22

7.Mesarya Darts Birliği             10  0   0  10  48   112  0    -64

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                    O  G B  M  A   Y   P   AV

1.Coşkuner Kültür ve Spor Derneği   7   6   1  0   72  40  19  32

2.Gönyeli Darts Birliği                       7   6   0  1   71  41  18  30

3.Düzkaya S.K.                                  7   4   0  3   61  51  12  10

4.Dıamond Chıld Darts Derneği        7   3   1  3   54  58  10  -4

5.Yenicami S.K.                                 7   0   1  6   41  71  1    -30

6.Mağusa Kültür Derneği                   7   0   1  6   37  75  1    -38

Anahtar Kelimeler:
Darts Birinci Ligi
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