Darts Birinci Ligi’nde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki akşam oynanan maçlarla devam edildi.

13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Taşkınköy ile Karaoğlanoğlu, “B” grubunda Yenicami ve Diamond Child rakiplerini mağlup etti. “B” grubunda haftanın önemli maçında lig lideri Coşkuner ile Gönyeli Darts Birliği karşı karşıya geldi. Mücadele 8-8 beraberlikle sonuçlandı. “A” grubunda haftayı bay geçen Gazimağusa Darts Birliği, “B” grubunda Coşkuner haftayı lider kapattı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Mesarya Darts Birliği-Taşkınköy: 7-9

Göçmenköy- Karaoğlanoğlu: 6-10

Cihangir-Değirmenlik: 8-8

Gazimağusa Darts Birliği (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B”

Coşkuner-Gönyeli Darts Birliği: 8-8

Mağusa Kültür Derneği-Yenicami: 7-9

Düzkaya-Diamond Child: 4-12