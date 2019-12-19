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Darts 1’inci Ligi’nde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.

Darts 1’inci Ligi’nde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 19:44
Darts 1’inci Ligi’nde heyecan artıyor

Toplam 13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligin “A” grubunda Taşkınköy, Göçmenköy, Gazimağusa Darts Birliği, “B” grubunda Coşkuner, Gönyeli Darts Birliği ve Diamond Child haftayı galip kapattı.

“A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Coşkuner yenilgisiz lider konumda bulunuyor.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

“A” GRUBU

Gazimağusa Darts Birliği-Karaoğlanoğlu: 13-3

Cihangir-Taşkınköy: 9-7

Değirmenlik-Göçmenköy: 3-13

Mesarya Darts Birliği (Bay)

“B” GRUBU

Yenicami-Coşkuner: 5-11

Düzkaya-Gönyeli Darts Birliği: 5-11

Diamond Child-Mağusa Kültür Derneği: 11-5

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

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1.Cihangir 5 5 0 0 51 29 15 22

2.Gazimağusa Darts Birliği 5 4 0 1 57 23 12 34

3.Göçmenköy İdmanyurdu 5 3 0 2 46 34 9 12

4.Taşkınköy 5 2 1 2 42 38 7 4

5.Karaoğlanoğlu 6 1 2 3 40 56 5 -16

6.Değirmenlik 5 1 1 3 28 52 4 -24

7.Mesarya Darts Birliği 5 0 0 5 24 56 0 -32

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Coşkuner 4 4 0 0 41 23 12 18

2.Gönyeli Darts Birliği 4 3 0 1 39 25 9 14

3.Düzkaya 4 2 0 2 35 29 6 6

4.Diamond Child 4 2 0 2 29 35 6 -6

5.Yenicami 4 0 1 3 25 39 1 -14

6.Mağusa Kültür Derneği 4 0 1 3 23 41 1 -18

Anahtar Kelimeler:
Darts 1’inci Ligi
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